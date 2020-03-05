Четыре человека задержаны по подозрению в магазинной краже

Группу подозреваемых в краже из сетевого магазина в Медвежьегорске задержали сотрудники Росгвардии.

Вечером 3 марта сотрудники ведомства задержали двоих мужчин и женщину. Их заподозрили в том, что они при участии еще одного человека похитили товар в магазине на улице Дзержинского и сбежали. Росгвардейцев вызвали работники торговой точки. Их передали стражам порядка. Четвертого участника событий задержала полиция.

В настоящее время выясняется ущерб, нанесенный торговому заведению.