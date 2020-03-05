Женщина пострадала в групповом ДТП в Петрозаводске

Авария с пострадавшим произошла 4 марта в 07:45 на Вознесенском шоссе в Петрозаводске.

По сообщению ГИБДД Карелии, участниками дорожного происшествия стали автомобили ВАЗ-21120, «Киа Спортейдж» и «Форд С-Мах».

Водитель «Лады» при выезде на главную дорогу допустил столкновение с «Киа». От удара кроссовер отбросило на встречный «Форд».

В ДТП травмы получила 45-летняя пассажирка кроссовера. Женщине оказали медицинскую помощь.