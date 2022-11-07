«Черные лесорубы» спилили деревьев более чем на миллион рублей

Неустановленные лица незаконно срубили 99 дерева на территории Олонецкого района. Это произошло в Кукшегорском участковом лесничестве. сообщили в прокуратуре Карелии.

«Заготовили» осины и ели, причинив тем самым большой ущерб лесному фонду. Сумма составила больше миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере. Сейчас злоумышленников ищут. // Фото: pxhere.com