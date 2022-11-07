Серия краж из автомобилей раскрыта в Петрозаводске

В Петрозаводске раскрыта серия краж имущества из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в полицию обратился 20-летний мужчина. Он рассказал, что из его машины украдены усилитель и аудиоколонки, ущерб превысил 28 тысяч рублей. Вскоре поступило заявление от 19-летнего горожанина. Из его автомобиля были похищены магнитола, акустическая система и набор ключей на сумму 23 тысячи рублей.

Под подозрение попал 31-летний петрозаводчанин. Выяснилось, что он причастен к еще одной такой же краже, совершенной в марте. Мужчина признался, что воровал для того, чтобы пользоваться этими вещами самостоятельно.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Фото: unsplash.com