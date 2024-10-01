«Черная дыра» образовалась на обочине в Петрозаводске

Глубокий провал образовался на улице Зайцева в карельской столице. Его могут не заметить как пешеходы, так и съезжающие с проезжей части водители.

Как пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», яма в районе Зайцева, 64-а, не обозначена.

«Это не колодец. Мне повезло меньше, я туда провалилась, в последний момент успела зацепиться ногой. Кому-то может повезти меньше», - написала женщина в сообществе.