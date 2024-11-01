Через три года пособие по уходу за ребенком вырастет до 100 тысяч

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2027 году может вырасти до 97 тысяч рублей. Такое заявление сделал глава минтруда Антон Котяков.

Предельный размер пособия в 2025 году составит почти 69 тысяч, в 2026 году – 83 тысячи и еще больше через год, пишет агентство «Прайм». Сейчас максимальная сумма выплаты - более 49 тысяч.

Министр также сообщил, что в ближайшие три года на выплату маткапитала планируют выделить 1,7 триллиона рублей. // фото unsplash.com/ Sandy Millar