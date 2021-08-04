Чемпиону Олимпиады Ларину назначили стипендию в 2 миллиона рублей

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит стипендию от правительства Карелии. Ее размер – два миллиона рублей, сообщает сегодня правительственный паблик. Тренер чемпиона Сергей Петров получт миллон рублей, еще 500 тысяч получит карельский тхэквондист Антон Котков, который вошел в состав олимпийской сборной.

Ранее по 500 тысяч рублей Ларину и Петрову и 100 тысяч рублей Коткову выделило федеральное училище Олимпийского резерва в Кондопоге.



Ларина и Петрова также представили к ордену «Сампо». Родителей олимпийского чемпиона наградят почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия».

Накануне Ларин и Петров пообщались с прессой. Подробнее здесь.