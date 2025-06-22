22 июня 2025, 16:46
Происшествия

Человек погиб на озере в Карелии

В Прионежье спасатели нашли утопленника
Озеро в Карелии
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Вечером 21 июня в КРПСС поступил сигнал о том, что на озере Нижнее в Прионежском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками. Об этом информирует госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Один мужчина смог спастись - он доплыл до берега. Второго искали водолазы и нашли.

Сегодня днем тело пропавшего мужчины было обнаружено и поднято со дна озера. Погибший был передан сотрудникам полиции. © «Петрозаводск говорит»

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Прионежский район
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новости Карелии