Человек погиб на озере в Карелии

Вечером 21 июня в КРПСС поступил сигнал о том, что на озере Нижнее в Прионежском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками. Об этом информирует госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Один мужчина смог спастись - он доплыл до берега. Второго искали водолазы и нашли.

Сегодня днем тело пропавшего мужчины было обнаружено и поднято со дна озера. Погибший был передан сотрудникам полиции. © «Петрозаводск говорит»