Частые просьбы сына о переводе денег насторожили его родителей

Жительница Лахденпохского района сообщила в полицию о мошенниках, обманувших ее сына-подростка.

Юноша, который учится за пределами поселка, стал часто просить родителей переводить ему деньги. Это насторожило близких.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что в одном из мессенджеров юноша увидел информацию о розыгрыше. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что именно уроженец Карелии победил. Однако, чтобы забрать выигранные 190 тысяч рублей, юношу попросили перевести собственные деньги. В результате подросток лишился 9000 рублей. Полиция организовала проверку. (фото unsplash.com, Gilles Lambert)