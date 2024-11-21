21 ноября 2024, 12:13
Происшествия

Часть жителей Университетского городка ночь и утро провели без света

Работы по устранению повреждения на сетях возобновлены, восстановить электроснабжение обещают к обеду

Проблемы с электроснабжением в Университетском городке в Петрозаводске начались вечером 20 ноября.

В ЕДДС объяснили, что в 21:00 произошло короткое замыкание на проводах. Энергетики смогли в 22:35 запитать часть потребителей через резервные линии.

Восстановить электроснабжение полностью мешал сильный ветер.

«Ночью сильный порывистый ветер препятствовал производству работ, работа на автовышке в таких условиях запрещена по технике безопасности»,

- прокомментировали в ЕДДС.

Сейчас специалисты устраняют повреждения на линии. Обещают управиться до двух часов дня. // фото unsplash.com/ Ant Rozetsky

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новости петрозаводска
ЕДДС
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