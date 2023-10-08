Часть Петрозаводска осталась вечером в воскресенье без света

Вечером 8 октября часть столицы Карелии оказалась обесточена. О проблемах со светом сообщили в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы.

В 16:10 из-за повреждения на сетях электричество пропало по адресам: проспект Александра Невского, 12-а; набережная Гюллинга, 11; проспект Карла Маркса, 2; улица Кирова, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52; Луначарского, 2; Неглинская набережная 23, 9, 4, 3, 5, 7; переулок Озерный, 9, 3; улица Федосовой: 14, 44, 46, 29, 50, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28. Специалисты работают над тем, чтобы вернуть света в дома горожан.

В 18:00 стало известно об отключении на Перевалке. В крупном районе города свет пропал частично. Энергетики также устраняют повреждение на сетях. // фото "Петрозаводск говорит"