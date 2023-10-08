37-летний Александр Ковалев пропал в Петрозаводске

37-летнего Александра Ковалева разыскивают в Петрозаводске. По сведениям поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина 6 октября сел в автомобиль «Шевроле» голубого цвета и уехал в неизвестную сторону.

Поисковики перечислили приметы разыскиваемого жителя столицы Карелии: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Из одежды – черная куртка, черная водолазка, синие джинсы, черные ботинки.