Часовню хотят построить в новом паллиативном центре Карелии

В новом паллиативном центре Карелии планируется возвести часовню. Этот вопрос на этой неделе обсудили глава Минздрава РК Михаил Охлопков с митрополитом Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной Церкви Владыкой Константином. Об этом руководитель медицинского ведомства написал на своей странице в соцсетях.

«Говорили об открытии часовни в новом паллиативном центре и сошлись во мнении, что очень важно создать людям, столкнувшимся с неизлечимой болезнью – и пациентам, и их близким – условия для духовного общения. С учетом метафизической составляющей в работе каждого врача в дальнейшем будем создавать часовни и молельные комнаты, где могут совершаться молебны о здравии пациентов, таинства Крещения и Причащения, и в других медицинских организациях, где их нет», – написал он.

По словам Охлопкова, у церкви и здравоохранения много точек соприкосновения, включая работу, направленную на предотвращение искусственного прерывания беременности и сохранение репродуктивного здоровья женщин, поддержку беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию и профилактику отказов от новорожденных, развитие паллиативной помощи, санитарно-гигиеническое просвещение, пропаганду семейных ценностей, популяризацию в обществе здорового образа жизни.

В ходе разговора достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Петрозаводской и Карельской Епархией Русской Православной Церкви и Министерством здравоохранения Республики Карелия.