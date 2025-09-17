Чаще, короче, дальше: туристические привычки жителей Карелии меняются

Востребованными направлениями у путешественников из Карелии, кроме Турции, ожидаемо стали Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+383% в сравнении с прошлым летом), он же входит в топ-3 вместе с Китаем и Таиландом. В Африке абсолютный лидер – Египет, в топе также Алжир и Тунис, который показывает наибольший прирост по числу поездок (+229%). На Ближнем Востоке, помимо Турции, в тройку вошли ОАЭ и Саудовская Аравия, при этом наблюдается рост нетипичных для россиян направлений: Оман (+120%), Кувейт (+17%).

В Европе жители Карелии чаще посещали Грецию, Болгарию и Румынию, но в рейтинг по самой заметной динамике они не попали – его возглавили Северная Македония (+125%), Словения (+83%) и Чехия (+38%). Почти весь турпоток в Северную Америку пришёлся на США и Кубу (суммарно 71%). При этом США поднялись на 63%, а Куба снизилась на 68%. В Южной Америке более половины туристов (74%) посещали Бразилию и Аргентину, при этом в сравнении с прошлым летом турпоток туда остался неизменным.

Турция, помимо статуса главной страны для отдыха у жителей Карелии и остальных россиян, является ещё и самым популярным местом для транзитных перелётов: число пересадок здесь выросло почти на треть. Ключевым хабом ожидаемо стал Стамбул. Казахстан занимает второе место в списке стран для пересадки, однако большая часть маршрутов через республику из РФ в другие страны проходит по суше, а не по воздуху. Китай расположился на третьем месте: в сравнении с прошлым летом здесь стали пересаживаться на стыковочные рейсы более чем на 20% чаще. Популярным остаётся транзит через ОАЭ: страна занимает четвёртое место по пересадкам, их число растет на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5 стран для пересадок, однако число транзитных поездок через столицу страны Белград упало на 8,5% к 2024 году.

Стремительно теряет популярность как транзитный хаб для россиян Катар: число пересадок тут сократилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт, Иордания, также сокращается на 28%.

Отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом – 7. При этом количество поездок на одного путешественника этим летом выросло на 6%.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «МегаФон»