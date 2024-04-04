Цены на такси взлетели в Петрозаводске

Вечером 3 апреля цена за одну поездку в такси в Петрозаводске превышала тысячу рублей. Ближе к ночи частные перевозчики предлагали перевезти пассажиров с Ключевой на Кукковку за полторы тысячи рублей. Утром 4 апреля цены снизились, но петрозаводчане не перестают удивляться алчности таксистов.

"После работы пришлось идти домой пешком. С Центра до Древлянки такси было 970₽, а позже и вообще не было свободных машин. На остановке уже за гоголевским мостом нашлась машина за 550₽, но ехала из далека. Пока ждала, подошел мужчина, попросился доехать со мной, так как у него тоже такси не находит. Разделили поездку пополам. Вот такая вот история. Обычно добираюсь домой за пять минут. Сегодня потратила больше часа",

- рассказывает петрозаводчанка в паблике "Подслушано в ПТЗ".

При этом горожане отмечают взаимовыручку автолюбителей на дорогах - вчера целый день водители помогали друг другу, выталкивали машины.

Многие подбирали пассажиров на остановках и довозили бесплатно. За это горожане благодарят незнакомых водителей в социальных сетях. // Фото: "Подслушано в ПТЗ".