Благоустроенная набережная появится в Беломорске

Набережную в Беломорске благоустроят по современным стандартам. Минстрой Карелии уже заключил контракт в рамках проекта «Улы Поморья».

- Улы – поморское слово, означающее «эхо», «отзвуки». По замыслу авторов проекта, культура Поморья найдет свой отзвук в названиях и облике объектов, которые появятся на беломорской набережной,

- рассказал глава ведомства Виктор Россыпнов.

Стоимость контракта составляет 73 миллиона рублей. Подрядчик приступит к работам в мае, а в середине октября на берегу реки Выг вдоль Первомайской улицы появятся места для отдыха, игровые площадки и многое другое. //фото: Виктор Россыпнов/ВКонтакте