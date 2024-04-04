04 апреля 2024, 10:25
Благоустроенная набережная появится в Беломорске
Проект «Улы Поморья» реализуют уже в этом году
Набережную в Беломорске благоустроят по современным стандартам. Минстрой Карелии уже заключил контракт в рамках проекта «Улы Поморья».
- Улы – поморское слово, означающее «эхо», «отзвуки». По замыслу авторов проекта, культура Поморья найдет свой отзвук в названиях и облике объектов, которые появятся на беломорской набережной,
- рассказал глава ведомства Виктор Россыпнов.
Стоимость контракта составляет 73 миллиона рублей. Подрядчик приступит к работам в мае, а в середине октября на берегу реки Выг вдоль Первомайской улицы появятся места для отдыха, игровые площадки и многое другое. //фото: Виктор Россыпнов/ВКонтакте