Центробанк России резко повысил ключевую ставку

ЦБ России по итогам заседания совета директоров существенно увеличил ключевую ставку. Она стала выше сразу на один процентный пункт и составляет 6,5 процента, сообщил регулятор.

До этого на таком уровне ставка была два года назад – в декабре 2019-го. Изменение, которое произошло 23 июля этого года, стало самым большим с времен кризиса 2014-го.

Необходимость такого повышения ключевой ставки в Центробанке объяснили высокой инфляцией и ее ожидаемым усилением.

Эта мера должна снизить темпы, укрепить курс рубля. Одновременно она приведет к увеличению процентов по депозитами кредитам.

Ранее ключевую ставку на 0,5 процентных пункта увеличивали в июне. Она тогда поднялась до 5,5 процента, аналитики прогнозировали, что это не предел. // Фото: eer.ru