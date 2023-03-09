Центр по сохранению петроглифов создали в Карелии

В Карелии создали центр по управлению, сохранению и изучению петроглифов Онежского озера и Белого моря. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия региона.

Основными направлениями учреждения являются сохранение, популяризация и исследование объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, в состав которого, кроме наскальных изображений, входят и другие археологические памятники на этой территории.

Петроглифы Карелии - первый российский памятник наскального искусства в списке ЮНЕСКО. Наскальное искусство было включено в список объектов всемирного наследия 28 июля 2021 года на 44 сессии комитета ЮНЕСКО как серийного объекта «Петроглифы Онежского озера и Белого моря». // фото со страницы управления по охране ОКН РК