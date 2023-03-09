Артисты «Творческой мастерской» озвучат мультфильм

Большой зал администрации столицы Карелии превратится в театр на два вечера. 15 и 22 марта здесь состоится благотворительный спектакль «Дневник кота» (0+).

Артисты театра драмы «Творческая мастерская» Людмила и Валерий Баулины озвучат мультфильм, созданный по одноименной книге британской писательницы Энн Файн художниками из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Лондона. Собранные на вечере деньги направят на поддержку карельских бойцов в зоне специальной военной операции.

Вход на благотворительный вечер бесплатный. Количество мест в зале ограничено, записаться на мероприятие можно по номеру: 71-33-75.

Ранее «Дневник кота» показали в феврале для семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО. // фото предоставлено пресс-службой администрации Петрозаводска