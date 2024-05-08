Центр Петрозаводска «покраснел» перед длинными выходными

Последний рабочий день перед длинными выходными на исходе. На дорогах столицы Карелии образовались пробки.

Согласно данным «Яндекс. Пробки», заторы сконцентрированы на центральных артериях. Стоит Куйбышева, Пушкинская, проспект Карла Маркса, Шотмана.

Возмущение высказали автомобилисты в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Стоит все до Ленинградского кольца сейчас кольцо встанет. Неужели на Ленина не прибавить 10 секунд зеленого»,

- написали горожане.

В комментариях предположили, что не время на светофоре нужно прибавлять, а водителям быть внимательней и не отвлекаться. Другие отметили, что в Петербурге в пробках можно провести долгие часы и предложили писать обращения в ответственные организации. // фото скриншот «Яндекс. Пробки»