Центр онкологии создадут в Петрозаводске как филиал федерального

Полноценный центр оказания амбулаторной онкологической помощи намерены создать в Петрозаводске. В этом карельским коллегам помогут специалисты из НМИЦ имени Н.Н. Петрова, сообщил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Пока что жители республики не могут получить все виды высокотехнологичной помощи. Онкологические больные вынуждены обращаться в НМИЦ имени Н.Н. Петрова в Петербурге – это федеральная клиника.

Охлопков встретился с ее специалистом, главным онкологом Северо-Запада Алексеем Беляевым, и заручился его поддержкой в создании Центра в Карелии.

- Таким образом у нас в республике у специализированной федеральной клиники третьего уровня появится своя площадка, филиал,

- заявил министр.

Это позволит специалистам-федералам проводить консультации, мастер-классы для карельских врачей, акции по профилактике онкозаболеваний, скрининги для раннего выявления рака различных локализаций. Сократятся сроки направления пациента на лечение в Центр онкологии.

В Карелии обещали предоставлять служебное жилье и другие меры поддержки молодым специалистам, которые будут работать в ЦАОПе. // Фото: pxhere.com