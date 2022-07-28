Часть жилых домов в Соломенном на ночь отключат от электричества

В ночь на пятницу часть района Соломенное остается без электричества. С полуночи и до 07:00 энергетики планируют проводить капитальный ремонт ВС-10.

Электричества не будет по адресам: проезды Энергетиков, Тарханном, Тихом; улицах Охотничья, Кольцевая, Любы Тумановой, Александра Ушакова; переулках Вожанский, Угловой и Шликинский.



Также 29 июля энергетики будут проводить работы в другом районе столицы Карелии. В зону отключения попадут дома на Вытегорском шоссе, 74, 76-а, 76-б, 78-а и 78-б. Электричество отключат с 9:00 до 16:00 часов. (фото «Петрозаводск говорит»)