Центр «Мой бизнес» приглашает на дни открытых дверей
23 и 24 ноября Центр «Мой бизнес» приглашает карельских мастеров и ремесленников на Дни открытых дверей.
Мероприятие пройдёт в формате индивидуальных очных консультаций с экспертами Петрозаводска.
К участию приглашаются действующие субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности, зарегистрированные на территории Республики Карелия. Участниками также могут стать те, кто еще только планирует начать свой бизнес в указанной сфере.
Во время Дней открытых дверей предприниматели смогут получить бесплатные консультации на тему финансового, бухгалтерского и налогового учета, правового обеспечения деятельности, стратегического и маркетингового планирования. Продолжительность индивидуальной консультации – 40 минут.
23 ноября консультации проводят эксперты Елена Белонович и Денис Довольнов.
Елена Белонович, бизнес-консультант, бухгалтер, экономист, предприниматель, автор блога «Просто о бизнесе».
Темы для обсуждения:
- открытие бизнеса
- получение субсидий и грантов
- отчетность и налоговые каникулы
- ведение финансового учета
-составление бизнес-плана
Денис Довольнов, маркетолог, автор и организатор образовательных курсов для предпринимателей. Темы для обсуждения:
- определение портрета целевой аудитории
- позиционирование бизнеса
- упаковка, фирменный стиль, точки контакта
- площадки сбыта
- трафик, реклама, SMM
24 ноября консультации проводят эксперты Марина Хаута и Ольга Кочанова. :
Марина Хаута, финансовый консультант, эксперт проекта Министерства финансов РФ по повышению финансовой грамотности населения, разработчик авторских курсов по личным и корпоративным финансам.
Темы для обсуждения:
- возможности увеличения прибыли предприятия
- финансовые показатели для управления предприятием (маркетингом, продажами, производством, себестоимостью)
- разделение личных и корпоративных финансов
- налоги и бухучёт: выбор системы налогообложения, оценка текущей системы налогообложения, отчётность
Ольга Кочанова - бизнес-коуч по стандартам ICF, бизнес-консультант, предприниматель. Темы для обсуждения:
- формирование команды (на каком этапе, с кого начать, как найти нужных людей)
- делегирование. Как не взвалить на себя всю работу и не надорваться.
- как выстроить эффективные партнёрские отношения в бизнесе
- как планировать время предпринимателя, чтобы не выгореть
- выбор своей ниши с учётом вашей личности.
Место проведения: конференц-зал Центра «Мой бизнес», наб. Гюллинга, 11.
Время проведения: 23 и 24 ноября с 10.00 до 18.00 по предварительной записи.
Регистрация на мероприятие: https://clck.ru/32fhCv.
На правах рекламы. АО "Корпорация развития республики Карелия", ИНН 1001041869