Центр «Мой бизнес» приглашает на дни открытых дверей

23 и 24 ноября Центр «Мой бизнес» приглашает карельских мастеров и ремесленников на Дни открытых дверей.

Мероприятие пройдёт в формате индивидуальных очных консультаций с экспертами Петрозаводска.



К участию приглашаются действующие субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности, зарегистрированные на территории Республики Карелия. Участниками также могут стать те, кто еще только планирует начать свой бизнес в указанной сфере.



Во время Дней открытых дверей предприниматели смогут получить бесплатные консультации на тему финансового, бухгалтерского и налогового учета, правового обеспечения деятельности, стратегического и маркетингового планирования. Продолжительность индивидуальной консультации – 40 минут.

23 ноября консультации проводят эксперты Елена Белонович и Денис Довольнов.

Елена Белонович, бизнес-консультант, бухгалтер, экономист, предприниматель, автор блога «Просто о бизнесе».

Темы для обсуждения:

- открытие бизнеса

- получение субсидий и грантов

- отчетность и налоговые каникулы

- ведение финансового учета

-составление бизнес-плана



Денис Довольнов, маркетолог, автор и организатор образовательных курсов для предпринимателей. Темы для обсуждения:

- определение портрета целевой аудитории

- позиционирование бизнеса

- упаковка, фирменный стиль, точки контакта

- площадки сбыта

- трафик, реклама, SMM

24 ноября консультации проводят эксперты Марина Хаута и Ольга Кочанова. :

Марина Хаута, финансовый консультант, эксперт проекта Министерства финансов РФ по повышению финансовой грамотности населения, разработчик авторских курсов по личным и корпоративным финансам.

Темы для обсуждения:

- возможности увеличения прибыли предприятия

- финансовые показатели для управления предприятием (маркетингом, продажами, производством, себестоимостью)

- разделение личных и корпоративных финансов

- налоги и бухучёт: выбор системы налогообложения, оценка текущей системы налогообложения, отчётность



Ольга Кочанова - бизнес-коуч по стандартам ICF, бизнес-консультант, предприниматель. Темы для обсуждения:



- формирование команды (на каком этапе, с кого начать, как найти нужных людей)

- делегирование. Как не взвалить на себя всю работу и не надорваться.

- как выстроить эффективные партнёрские отношения в бизнесе

- как планировать время предпринимателя, чтобы не выгореть

- выбор своей ниши с учётом вашей личности.



Место проведения: конференц-зал Центра «Мой бизнес», наб. Гюллинга, 11.

Время проведения: 23 и 24 ноября с 10.00 до 18.00 по предварительной записи.

Регистрация на мероприятие: https://clck.ru/32fhCv.



На правах рекламы. АО "Корпорация развития республики Карелия", ИНН 1001041869