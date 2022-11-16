16 ноября 2022, 16:11
Маркет

Центр «Мой бизнес» приглашает на дни открытых дверей

Карельские мастера и ремесленники смогут получить консультации от экспертов в области консалтинговых услуг
Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik

23 и 24 ноября  Центр «Мой бизнес» приглашает  карельских мастеров и ремесленников на Дни открытых дверей.

Мероприятие пройдёт в формате индивидуальных очных консультаций с экспертами Петрозаводска.

К участию приглашаются действующие субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности, зарегистрированные на территории Республики Карелия. Участниками также могут стать те, кто еще только планирует начать свой бизнес в указанной сфере.

Во время Дней открытых дверей предприниматели смогут получить бесплатные консультации на тему финансового, бухгалтерского и налогового учета, правового обеспечения деятельности, стратегического и маркетингового планирования. Продолжительность индивидуальной консультации – 40 минут.

 

 

23 ноября консультации проводят эксперты Елена Белонович и Денис Довольнов.

Елена Белонович, бизнес-консультант, бухгалтер, экономист, предприниматель, автор блога «Просто о бизнесе».

Темы для обсуждения:

- открытие бизнеса

- получение субсидий и грантов

- отчетность и налоговые каникулы

- ведение финансового учета

-составление бизнес-плана

Денис Довольнов, маркетолог, автор и организатор образовательных курсов для предпринимателей. Темы для обсуждения:
- определение портрета целевой аудитории
- позиционирование бизнеса
- упаковка, фирменный стиль, точки контакта
- площадки сбыта
- трафик, реклама, SMM

24 ноября  консультации проводят эксперты Марина Хаута и Ольга Кочанова. :

Марина Хаута, финансовый консультант, эксперт проекта Министерства финансов РФ по повышению финансовой грамотности населения, разработчик авторских курсов по личным и корпоративным финансам.

Темы для обсуждения:

- возможности увеличения прибыли предприятия

- финансовые показатели для управления предприятием (маркетингом, продажами, производством, себестоимостью)

-  разделение личных и корпоративных финансов

- налоги и бухучёт: выбор системы налогообложения, оценка текущей системы налогообложения, отчётность


Ольга Кочанова - бизнес-коуч по стандартам ICF, бизнес-консультант, предприниматель. Темы для обсуждения:


- формирование команды (на каком этапе, с кого начать, как найти нужных людей)
- делегирование. Как не взвалить на себя всю работу и не надорваться.
- как выстроить эффективные партнёрские отношения в бизнесе
- как планировать время предпринимателя, чтобы не выгореть
- выбор своей ниши с учётом вашей личности.


Место проведения: конференц-зал Центра «Мой бизнес», наб. Гюллинга, 11.

Время проведения: 23 и 24 ноября с 10.00 до 18.00 по предварительной записи.

Регистрация на мероприятие: https://clck.ru/32fhCv.
 

На правах рекламы. АО "Корпорация развития республики Карелия", ИНН 1001041869

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Метки: 
Корпорация развития республики Карелия
Центр «Мой бизнес»
День открытых дверей для ремесленников
бесплатные консультации на тему финансов
Елена Белонович
Денис Довольнов