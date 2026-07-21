Центр «Мой бизнес»: поддержка предпринимателей в Республике Карелия

Предприниматели Карелии получили удобный доступ ко всем мерам поддержки в онлайн‑формате

Фото: Центр «Мой бизнес»

Ресурс собрал все меры поддержки, консультации и сервисы в одном удобном онлайн-пространстве

Развитие бизнеса требует не только идей и энергии, но и доступа к актуальной информации, мерам поддержки и экспертным консультациям. Специально для предпринимателей и тех, кто только планирует открыть своё дело, в Республике Карелия работает портал Центра «Мой бизнес».

Этот удобный онлайн‑ресурс создан, чтобы упростить взаимодействие бизнеса с институтами поддержки. Здесь собрана вся ключевая информация в одном месте — без долгих поисков и лишних визитов в учреждения.

На портале «Мой бизнес» вы найдете:

Меры государственной поддержки: актуальные программы финансирования, субсидии, гранты и льготные займы для малого и среднего бизнеса.

Полезные сервисы: онлайн‑консультации, шаблоны документов, калькуляторы расчёта субсидий и другие инструменты для предпринимателей.

Новости и анонсы: информация о предстоящих семинарах, тренингах, вебинарах и конкурсах для бизнеса.

База знаний: статьи, инструкции и разъяснения по вопросам регистрации ИП и ООО, налогообложения, отчётности, лицензирования и т. д.

Истории успеха: примеры успешных карельских предпринимателей — вдохновение и практический опыт для тех, кто хочет развиваться.

Портал регулярно обновляется: появляются новые программы, публикуются свежие материалы и расширяются возможности онлайн‑взаимодействия.

Портал Центра «Мой бизнес» поможет:

сэкономить время на поиск информации;

разобраться в механизмах господдержки;

получить консультацию от профильных специалистов;

быть в курсе изменений в законодательстве и региональных инициативах.

Откройте для себя удобные цифровые инструменты развития — посетите портал Центра «Мой бизнес» Республики Карелия.

Здесь всё устроено так, чтобы ваш бизнес рос с надёжной опорой на региональную поддержку!

На правах рекламы. АНО «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия», ИНН: 1001357213. ERID