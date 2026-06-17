Цена за квадратный метр нового жилья превысила 147 тысяч рублей

Новостройки в Карелии за год подорожали на 2,6 процента

фото: Антонина Кябелева

По информации на конец 2025 года, в Карелии средняя цена за 1 квадратный метр жилья в новостройке составила чуть более 147 тысяч рублей, а на рынке вторичного жилья – 95,8 тысячи рублей. Новостройки в Карелии подорожали в прошлом году на 2,6%, а вторичное жилье стало дороже – на 0,8%.

Эти данные приведены в новом информационно-аналитическом обзоре Карелиястат.

Максимальный рост на новые квартиры среди регионов СЗФО отмечен в Новгородской области (на 11,7%), в минимальный в Республике Коми (на 1,9%). «Вторичка» заметнее всего подорожала в Ленинградской области (на 9%). А в Псковской области напротив произошло снижение стоимости вторичного жилья на 4,3%.

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