Цена «мусора» не увеличится в будущем году в Карелии

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам принял постановление, устанавливающее предельные единые тарифы ООО «Автоспецтранс» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Принято решение, что единый тариф на услугу «обращение с ТКО» останется на уровне 2020 года и в следующем году также составит 539,17 рублей за кубический метр. Утверждается, что это один из самых низких тарифов в России.

Сегодня услугу по вывозу отходов в Карелии оказывают 12 компаний-операторов, с которыми у регионального оператора – ООО «Автоспецтранс» заключены договоры на период до 2022 года.

О проблемах цивилизованного сбора мусора в регионе, читайте на портале «Петрозаводск говорит» в жестком материале Георгия Чентемирова.

Фото с сайта rotko10.ru