ЦБ разрешил банкам продавать россиянам валюту

Банк России с 18 апреля разрешит банкам продавать гражданам наличную валюту, которая поступила в кассы банков не раньше 9 апреля. Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора.

Также россияне, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

При этом общий лимит для вывода иностранной валюты в размере 10 тысяч долларов сохраняется. Снять деньги можно будет с 11 апреля. Деньги сверх лимита можно снять в рублях. Также Банк России отменил комиссию в 12% на покупку валюты на бирже. (фото pixabay.com, NikolayFrolochkin)