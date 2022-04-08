Официальный курс евро снизили еще на полтора рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 11 апреля. Рубль продолжил укрепляться, следует из данных регулятора.

Так, курс евро опустился на 1,59 рубля. Теперь европейская валюта стоит 81,71 рубля. Доллар подешевел на 1,4 рубля до уровня 74,85 рубля.

Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото pixabay.com/geralt