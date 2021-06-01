01 июня 2021, 13:14
Экономика

ЦБ раскрыл «черный список» компаний, работающих вне закона

На сайте регулятора опубликовано уже свыше 1,8 тысяч названий сомнительных фирм

Банк России представил результаты своей деятельности по выявлению нелегальных участников финансового рынка. Как поясняет регулятор, для этого он использует собственную систему мониторинга, а также обращения граждан и организаций.

В перечне, который уже размещен в открытом доступе, сейчас более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. В их деятельности Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

«Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер»,

- говорится в сообщении ЦБ.

При этом Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

«Надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России», - призвал заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

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Метки: 
ЦБ
нелегальный бизнес
финансовый рынок
мониторинг
проверки
обращения граждан
Банк России