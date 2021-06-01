ЦБ раскрыл «черный список» компаний, работающих вне закона

Банк России представил результаты своей деятельности по выявлению нелегальных участников финансового рынка. Как поясняет регулятор, для этого он использует собственную систему мониторинга, а также обращения граждан и организаций.

В перечне, который уже размещен в открытом доступе, сейчас более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. В их деятельности Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

«Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер»,

- говорится в сообщении ЦБ.

При этом Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

«Надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России», - призвал заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.