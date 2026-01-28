Бывший завод Volkswagen полыхает в Калуге

Утром 28 января в Калуге возник пожар на территории бывшего завода Volkswagen.

«28.01.2026 года в 11 часов 55 минут поступило сообщение о пожаре в г. Калуга, ул. Автомобильная. На место направлены пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи»,

- говорится в сообщении областного МЧС. Площадь пожара, по предварительным данным МЧС составляет 700 кв.м. Сотрудники покинули предприятие.

По сообщению Shot, пожар возник на станке по утилизации пенопласта. По сообщению источника, трех человек с признаками отравления продуктами горения осмотрели медики.

В СМИ сообщается, что на заводе, принадлежащем компании «АГР», собирают автомобили Tenet.