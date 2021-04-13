Бывшему главе управления ФСБ Карелии вручили государственную награду

Ротация кадров произошла в управлении ФСБ по Карелии. Александра Барышева на посту руководителя сменил генерал-майор Сергей Мочалов, который ранее возглавлял управление ФСБ по Кировской области. Об этом сообщает «Вятка-на-Сети».

Губернатор республики наградил бывшего начальника управления медалью «за заслуги перед республикой Карелия». Соответствующий указ о награждении государственной наградой опубликован на портале правовой информации.

Указ о назначении Мочалова главой карельского УФСБ был подписан президентом Владимиром Путиным. 9 апреля коллективу карельского управления был представлен новый руководитель. (фото ИА «Республика», Сергей Юдин)