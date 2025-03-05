Бывшего главврача из Санкт-Петербурга объявили в федеральный розыск

В Санкт-Петербурге бывший главврач вместе с коллегами крала деньги из бюджета больницы и тратила их на дорогостоящие вещи. В общей сумме преступнкии украли миллиард рублей, сейчас их разыскивает МВД, об этом сообщает "Lenta.ru".

Также злоумышленники нанимали фиктивных работников, чья зарплата доходила до нескольких миллионов в год. Однако сотрудники больницы признались, что таких денег не получали: средства руководство делило между собой.

Преступная схема раскрылась в октябре 2024 года, когда правоохраниели проводили масштабные обыски и задержания. Тогда органы заинтересовались, откуда у медицинских работников есть спорткары, квартиры в элитных районах Москвы. Сейчас МВД объявило злоумышленников в федеральный розыск.