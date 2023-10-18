Бывшего директора школы осудили за растрату в Карелии

В Пряжинском районе вынесен приговор бывшему директору школы села Ведлозеро. Женщина обвинялась в растрате, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2022 год директор школы, будучи материально ответственным лицом, похитила из учебного учреждения три ноутбука. В дальнейшем она использовала их для личных нужд. Ущерб был оценен в 90 тысяч рублей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. // Фото: freepik.com / Jcomp