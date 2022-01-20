20 января 2022, 17:11
Путешествия

Бытует мнение, что Карелия неинтересна зимой

Когда взглянешь на заснеженную пустыню Петрозаводской губы, действительно можно подумать, что в Карелии зимой делать нечего

Однако есть приверженцы поездок на равнинный водопад Кивач именно в зимнее время. Только сейчас можно увидеть нагромождения замерзших льдов, сталактитов льда среди бурно падающей воды. Именно сейчас как никогда подходят зрелищу строки первого губернатора Олонецкой губернии Гаврилы Романовича Державина: «Алмазна сыплется гора с высот четыремя скалами..» (Видео)

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
туризм
Кивач
привлекательность