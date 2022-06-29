Буйного посетителя кафе в Петрозаводске скрутили силовики

Вечером в понедельн6ик, 27 июня, сотрудникам одного из кафе в Петрозаводске пришлось вызывать росгвардейев. Один из посетителей разбушевался, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Молодой мужчина приставал к посетителям, оскорблял их и сотрудников кафе, матерился, размахивал руками, мешал своим поведением работе заведения.

На замечания персонала он не реагировал, тогда вызвали вневедомственную охрану. Группа задержания установила личность 22-летнего дебошира и передала его полицейским. // Фото: Росгвардия