Бумажные повестки в армию по-прежнему в силе

С 1 апреля по 15 июля в Вооруженные силы РФ должно быть призвано 160 000 человек

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Весенний призыв в армию продолжается. Количество призывников на срочную службу растет, в эту весеннюю кампанию оно достигло рекордных показателей. Напомним, что в 2024 году плановый показатель был 150 тысяч человек, в 2023 году - 147 тыс. человек, в 2022-м — 134,5 тыс. человек. В этом году, согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, на военную службу призовут 160 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, а призывная кампания затронет все регионы страны, кроме районов Крайнего Севера.

Призывной юрист Марат Самсонов рассказал о новых правилах, которые меняют способы вручения повесток и налагают на призывников ограничения за неявку в военкомат.

- Военкомат может вручать повестки не только лично в руки или через работодателя, но также заказными письмами и в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуги». Пока, впрочем, это не работает. Информация о призывниках — о состоянии здоровья, месте жительства и регистрации, работе и учебе и прочее — будет храниться в Едином реестре воинского учета, создание которого было утверждено Постановлением правительства №506 от 24 апреля 2024 года. Передавать в него сведения должны разные ведомства. Но запуск реестра, призванного полностью оцифровать систему постановки на воинский учет, перенесен на 31 декабря 2025 года.

Как сообщил юрист Марат Самсонов, повестки военного комиссариата, направленные в письменной форме по почте, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем при наличии в уведомлении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину. Повестка в электронной форме направляется в порядке и способами, которые установлены Правительством Российской Федерации, и считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе. Также повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток. Бумажные повестки по-прежнему имеют юридическую силу и являются основанием для явки в военкомат.

Отсрочку от срочной службы могут получить:

- граждане, которые обучаются в техникуме, вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

- работают в IT-компании из государственного перечня и заблаговременно подали заявления;

- имеют двоих и более детей;

- являются единственными кормильцами в семье;

- временно не годны к военной службе

- относятся к другим категориям, установленным законом.

Юрист рассказал, что теперь есть ряд ограничений, вводимых с целью обеспечения явки в военкомат. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения в отношении их повестки военного комиссариата в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток запрещается выезд из Российской Федерации.

Как отметил Марат Самсонов, неявка без уважительной причины гражданина по врученной повестке по истечении 20 дней с даты явки влечет применение временных мер в виде ограничений в праве регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, ограничений в праве регистрировать транспортные средства и управлять автомобилем, ограничений в праве регистрировать недвижимость, ограничений в праве получать кредиты и займы. Но пока не заработает реестр, эти меры не применяются.

С 1 октября в России выросли штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины: максимальная сумма увеличена с 3000 до 30 000 ₽. Вырасли и другие штрафы, связанные с правилами воинского учета.

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