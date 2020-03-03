Букмекеры назвали шансы Little big на победу в «Евровидении»

Российская группа Little big располагается на третьем месте в рейтинге букмекеров среди фаворитов на победу в «Евровидении-2020». Об этом сообщает портал Eurovisionworld.

По данным агентства, основным претендентом на победу считается Исландия с вероятностью 13 процентов. На втором месте Литва, Россия - на третьей строчке. Вероятность победы российского коллектива букмекеры оценили в 10 процентов.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.

Накануне стало известно, что Россию представит петербургская группа Little big. Премьера песни, с которой выступит коллектив, состоится в ближайшие дни.

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