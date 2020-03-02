Объявлен участник от России на «Евровидении»

Группа Little Big представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом было объявлено в понедельник в эфире Первого канала.

«Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга», - объявил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов.

Группа Little big исполняет сатирические песни. Их клипы имеют бешеную популярность в Интернете, набирая миллионы просмотров. Коллектив известен далеко за пределами России.

Финал песенного конкурса пройдет в Нидерландах 18 мая.