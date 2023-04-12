Бронетранспортеры пройдут по Петрозаводску

С 3 по 12 июля в российских городах пройдет шестой бронепробег «Дорога Мужества». В составе колонны проедет отреставрированная техника, ранее находившаяся на вооружении армии СССР. Зрителям будут продемонстрированы бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-1 и БРДМ-2), легкие бронетранспортеры БТР-40, а также военные автомобили ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157 и ГАЗ-63.

Колонна демилитаризованной военной техники проедет порядка 1900 км по маршруту: Москва — Тверь — Валдай — Великий Новгород — Лодейное поле — Петрозаводск — Сортавала — Санкт-Петербург — Валдай — Москва. Старт акции назначен в Москве на Поклонной горе 3 июля в 10:00.

В каждом из городов пробега участники посетят места боевой славы, возложат цветы к мемориалам павших советских воинов и побеседуют со зрителями об истории бронетехники. Мероприятия пройдут совместно с региональными и муниципальными властями.

В этом году в мероприятии примут участие сотрудники Музея военных контрразведчиков ФСБ России, которые представят выставку, посвященную 80-летию со дня образования органов Главного Управления контрразведки НКО «Смерш» (отмечается в 2023 году).

В этом году бронепробег «Дорога Мужества» посвящен Карельскому фронту Великой Отечественной войны, роль которого трудно переоценить. Он просуществовал более трех лет, и оказался единственным, на одном из участков которого немецко-фашистские войска не смогли преодолеть государственную границу СССР.

Организатором патриотической акции выступает Межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество». // Фото: Военно-техническое общество.