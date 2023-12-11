Бригада врачей из Карелии уехала в командировку в Запорожье

Бригада карельских медиков прибыла в Запорожье. Врачи будут работать в городской больнице в Васильевке, рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Запорожскую область отправились хирург, анестезиологи-реаниматологи, травматолог, гинеколог, медицинская сестра-анестезист.

Командировка медиков продлится до конца текущего года. Они будут помогать местным жителям и военнослужащим.

Правительство Карелии решило, что такие командировки врачей в подшефный регион будут ежемесячными. // фото: stefamerpik/ freepik.com