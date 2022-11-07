07 ноября 2022, 15:27
Бойцов в зоне спецоперации помогут согреть осужденные
В исправительной колонии в Петрозаводске производят печки и спальные мешки
В исправительной колонии № 9 в Петрозаводске наладили производство необходимых для военнослужащих вещей. Их будут отправлять в зону СВО, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Осужденные выпускают в цехах при колонии печи, которые очень нужны бойцам зимой. Первую партию отправят в зону СВО в ближайшее время.
- В палатке это незаменимая вещь,
- отметил губернатор.
В колонии также шьют спальные мешки.
В данный момент выполняют заказ на 1800 спальников для военнослужащих. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте