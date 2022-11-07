Бойцов в зоне спецоперации помогут согреть осужденные

В исправительной колонии № 9 в Петрозаводске наладили производство необходимых для военнослужащих вещей. Их будут отправлять в зону СВО, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Осужденные выпускают в цехах при колонии печи, которые очень нужны бойцам зимой. Первую партию отправят в зону СВО в ближайшее время.

- В палатке это незаменимая вещь,

- отметил губернатор.

В колонии также шьют спальные мешки.

В данный момент выполняют заказ на 1800 спальников для военнослужащих. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте