15 ноября 2024, 14:48
Общество

Бомбы прошлого: за осень в Карелии обезвредили более 200 боеприпасов

В республике продолжают находить опасные боеприпасы времен Великой Отечественной войны

За два осенних месяца специалисты подразделения по разминированию и взрывным работам КРПСС изъяли и уничтожили 246 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны регулярно находят в карельских лесах как местные жители, так и туристы. Со временем эти опасные находки становятся все более непредсказуемыми и угрожающими. 

С начала года сотрудники службы обезвредили уже 683 взрывоопасных объекта, обнаруженных на территории республики. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

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Метки: 
новости Карелии
боеприпасы
разминирование
взрывоопасные предметы