Жителям Карелии расскажут, как оформить и использовать маткапитал

Во вторник, 19 ноября, в Отделении Социального фонда России по Карелии пройдет тематическая горячая линия. Ее посвятят вопросам назначения и применения средств материнского капитала, уточнили в ведомстве.

Жители региона смогут обратиться за консультацией по номеру (8-8142) 79-59-14. Звонки принимаются с 11:00 до 13:00.

В другое время можно получить ответы на интересующие вопросы, связанные с деятельностью СФР, позвонив в контакт-центр отделения по бесплатному номеру 8-800-200-07-57. Операторы работают с 08:45 до 17:00, а в пятницу — до 16:45. // фото: freepik.com