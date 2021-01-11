Большой шубный фестиваль пройдет в Петрозаводске

Пришедшие морозы не испугают горожан и гостей города.

С 12 по 31 января в Петрозаводске пройдет большой шубный фестиваль. Покупатели смогут оценить огромный выбор шуб из меховой столицы России - города Пятигорска.

Здешние шубы давно стали брендом, известным практически во всех уголках страны.

Посетители будут удивлены разнообразию и ассортименту на любой вкус.

На все изделия представлены скидки и гарантия 2 года.

Будет возможно осуществить выгодный обмен старой шубы на новую.

Действует рассрочка без переплат.

Воспользуйтесь возможностью подарить себе тепло, комфорт и хорошее настроение.

Делайте правильные и выгодные покупки.

Организаторы приглашают на Шубный фестиваль в ТЦ "Кей" (цокольный этаж) г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, 25.

На правах рекламы.