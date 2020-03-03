Большой пакет на детской площадке переполошил оперативные службы

Тревожное сообщение о подозрительном предмете на детской площадке на улице Мерецкова в Петрозаводске поступило 2 марта в 12:12.

Оперативные службы выезжали для проверки в Машезерский сквер. Причиной тревоги стал большой красный пакет на скамейке.

«Работали оперативные службы. Проверено: в пакете мусор. Опасности нет»,

- сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.