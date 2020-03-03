03 марта 2020, 08:04
Происшествия

Большой пакет на детской площадке переполошил оперативные службы

Оперативные службы столицы Карелии выезжали по тревоге в сквер на Мерецкова

Тревожное сообщение о подозрительном предмете на детской площадке на улице Мерецкова в Петрозаводске поступило 2 марта в 12:12.

Оперативные службы выезжали для проверки в Машезерский сквер. Причиной тревоги стал большой красный пакет на скамейке.

«Работали оперативные службы. Проверено: в пакете мусор. Опасности нет»,

- сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

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Метки: 
сквер
новости петрозаводска
оперативные службы
бесхозный предмет
безопасность
детская площадка
ЕДДС