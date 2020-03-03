03 марта 2020, 08:04
Большой пакет на детской площадке переполошил оперативные службы
Оперативные службы столицы Карелии выезжали по тревоге в сквер на Мерецкова
Тревожное сообщение о подозрительном предмете на детской площадке на улице Мерецкова в Петрозаводске поступило 2 марта в 12:12.
Оперативные службы выезжали для проверки в Машезерский сквер. Причиной тревоги стал большой красный пакет на скамейке.
«Работали оперативные службы. Проверено: в пакете мусор. Опасности нет»,
- сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.