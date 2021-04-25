Большинство россиян любит читать бумажные книги

54 процента россиян читают бумажные книги чаще, чем электронные. Об этом сообщает «Яндекс» по итогам проведенного опроса среди своих пользователей.

Читать на электронных носителях предпочитают 30 % опрошенных, еще 15 % слушают аудиокниги.

Из жанров россияне выбирают детективы, фантастику и приключения, а меньше всего их интересуют любовные романы, боевики и бизнес-литература.

Самые популярные книжные новинки этого года:

«Непобедимое солнце» Виктора Пелевина

«Тревожные люди» Фредрика Бакмана

«Исповедь узницы подземелья» Кати Мартыновой

«Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной

«Просто Маса» Бориса Акунина

Любимым поэтом респонденты чаще всего называли Александра Пушкина, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, а писателем — Михаила Булгакова, Федора Достоевского и Стивена Кинга. // Фото: litlife.club