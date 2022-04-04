Больше сотни нарушений при уборке снега выявили в Петрозаводске

За неделю специалисты МКУ «Служба заказчика» обследовали территории около 259 многоквартирных домов. В результате нашли 123 нарушения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Больше сотни этих нарушений связаны с уборкой снега и посыпкой пешеходной инфраструктуры. Управляющим организациям указали, что нужно более активно бороться со скользкостью на тротуарах и ледяными образованиями на крышах и козырьках.

Остальные нарушения касаются содержания систем водо- и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

Управляющим организациям направили уведомления о необходимости оперативно устранить выявленные нарушения. // Фото: Ir Solyanaya/www.pexels.com