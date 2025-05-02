Больше десятка пожарных тушили возгорание на юге Карелии

Днем 1 мая в поселке Хелюля в Сортавальском округе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15:50. На место отправились две единицы техники и 11 пожарных.

В результате возгорания была повреждена стена здания на площади три квадратных метра. Причина огненного ЧП выясняется. © «Петрозаводск говорит»