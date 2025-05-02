02 мая 2025, 11:33
Больше десятка пожарных тушили возгорание на юге Карелии
Жилой дом вспыхнул в поселке Хелюля
Фото 38-й пожарно-спасательной части
Днем 1 мая в поселке Хелюля в Сортавальском округе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.
По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15:50. На место отправились две единицы техники и 11 пожарных.
В результате возгорания была повреждена стена здания на площади три квадратных метра. Причина огненного ЧП выясняется. © «Петрозаводск говорит»