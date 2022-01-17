17 января 2022, 21:37
Больше 250 человек в Карелии в прошлом году получили паспорт в колонии
Отбывающим наказание выдали основной документ гражданина РФ в местах лишения свободы
В минувшем году обладателями российского паспорта стали в том числе и осужденные граждане, которые отбывают наказание в Карелии. Это 251 человек, сообщили в УФСИН региона.
Это не означает, что все были довольно юного возраста. Просто по закону, если в личном деле осужденного нет паспорта, пенсионного удостоверения или трудовой книжки, принять меры к их получению должна администрация колонии.
При отсутствии денег у заключенного расходы тоже несет администрация. А он по выходе может получать социальные выплаты, встать на учет в службу занятости, устроиться на работу. // Фото: manturovo-press.ru