Больше 250 человек в Карелии в прошлом году получили паспорт в колонии

В минувшем году обладателями российского паспорта стали в том числе и осужденные граждане, которые отбывают наказание в Карелии. Это 251 человек, сообщили в УФСИН региона.

Это не означает, что все были довольно юного возраста. Просто по закону, если в личном деле осужденного нет паспорта, пенсионного удостоверения или трудовой книжки, принять меры к их получению должна администрация колонии.

При отсутствии денег у заключенного расходы тоже несет администрация. А он по выходе может получать социальные выплаты, встать на учет в службу занятости, устроиться на работу. // Фото: manturovo-press.ru