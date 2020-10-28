Больницы Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией

С внебольничной пневмонией за сутки в Карелии госпитализирован 21 человек. По сообщению оперативного штаба, за 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



С 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 1753 пациента, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам проводится исследование на COVID-19.

Для справки. Внебольничная (внегоспитальная) пневмония – это пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации. Внебольничная пневмония является распространенным явлением, поражающим людей всех возрастов, и его симптомы возникают в результате заполнения жидкостью участков легких, абсорбирующих кислород (альвеол). Это подавляет функцию легких, вызывая одышку, лихорадку, боли в груди и кашель. Ее причины включают в себя бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Диагноз внебольничной пневмонии устанавливается путем оценки симптомов, физикального осмотра, рентгенографии или исследования мокроты. (фото rgvktv.ru)